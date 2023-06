Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: Orsolini è il nome nuovo per l'attacco

Anche il Napoli interessato a Riccardo Orsolini, l'esterno offensivo del Bologna classe 1997 che piace a diversi club di Serie A. Protagonista nell'ultima stagione con i rossoblù di Thiago Motta, secondo quanto riportato da Sky Sport su Orsolini si sarebbero mossi gli azzurri, ma anche la Fiorentina di Italiano e dall'estero il Fenerbahce, vista la sua situazione contrattuale.

L'accordo con il Bologna per Orsolini si chiuderebbe tra un anno, situazione ideale per le pretendenti per affondare il colpo senza troppi problemi. Il classe 1997 potrebbe giocare, in azzurro, al posto di Hirving Lozano, esterno che sembra in uscita da Napoli. Nell'ultimo anno di Serie A, Orsolini ha messo insieme 32 presenze in campionato con 11 gol.