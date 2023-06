Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: Otavio il nome nuovo per la fascia, si libera con 40 milioni

Può essere il supercolpo dell'estate quello di Otavio Edmilson da Silva Monteiro, il centrocampista del Porto tra i migliori nel ruolo dell'ultima stagione in Europa. Secondo quanto iportato da A Bola in Portogallo, l'agente del calciatore Israel Oliveira sarebbe in queste ore alla ricerca di una buona offerta: tra le pretendenti ci sarebbero anche il Napoli e l'Inter in Serie A.

Azzurri e nerazzurri avrebbero anche già avuto contatti con l'entourage del calciatore: il contratto di Otavio con il Porto scadrà nel 2025 ma la clausola da 40 milioni presente nell'accordo potrebbe convincere qualche club all'investimento. Nell'ultimo anno, con i biancoblu, il centrocampista ha giocato 44 partite con 7 gol, ben figurando sia in campionato che in Champions League. La grande duttilità - può giocare in ogni ruolo della mediana - e la propensione offensiva sono le armi migliori del calciatore che ha messo insieme anche 13 gol per i compagni.