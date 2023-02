Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: il Siviglia vuole il Cholito Simeone

Una stagione da semi-protagonista a Napoli, con gol pesanti, importanti per la squadra di Luciano Spalletti. Ma sulla carta il futuro di Giovanni Simeone è ancora tutto da scrivere. E in Spagna lo guardano con interesse: secondo Todofichajes, infatti, il Siviglia ha acceso i riflettori sull'attaccante argentino per la prossima stagione, con l'ex direttore della Roma Monchi che vorrebbe portarlo molto volentieri in Liga la prossima stagione.

Il Siviglia aveva già provato a convincere Simeone la scorsa estate, quando era al Verona, ma il Cholito non ebbe dubbi sulla scelta e scelse Napoli. La prossima estate dovrà essere riscattato dal Verona - il club di Aurelio De Laurentiis aveva fissato una opzione per il riscatto già la scorsa estate - ma il Siviglia è pronto a provarci nuovamente facendo magari leva sul suo utilizzo. Simeone, infatti, non ha raccolto troppi minuti questa stagione vista la presenza di Victor Osimhen in squadra.