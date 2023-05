Calciomercato Napoli: il nome nuovo è Wilfred Ndidi, l'altro Anguissa che viene da Leicester

È nigeriano e ha giocato in Belgio come Osimhen, ma poi si è trasferito in Premier League ed è retrocesso con il Leicester come Anguissa.

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Wilfred Ndidi, un'idea low cost di mercato per la mediana del prossimo anno, un elemento di qualità e spessore, jolly del centrocampo, per riempire i vuoti che lasceranno le cessioni già certe di questa estate, come Ndombelé e Demme.

27 anni a dicembre, Ndidi ha giocato con le foxes l'ultima stagione ed è in squadra da 2017, ha vinto con il Leicester Coppa e Supercoppa inglese, fino alla triste retrocessione di questa stagione. Ecco perché - secondo Footmercato - il club di De Laurentiis avrebbe chiesto informazioni per lui: il calciatore nigeriano potrebbe liberare per una cifra intorno ai 15-20 milioni, ben al di sotto della valutazione da oltre 30 milioni che si fa per lui, con l'aiuto anche del contratto che scadrà tra un anno.

Può giocare da mediano ma, all'occorrenza, anche da centrale di difesa. Nell'ultimo anno ha collezionato 30 presenze tra campionato e coppe.