Calciomercato Napoli, occhi su Vanderson: il brasiliano del Monaco ideale per Conte

Terzino, centrocampista, addirittura esterno offensivo. Vanderson de Oliveira Campos basta schierarlo a destra per renderlo un calciatore. Il brasiliano sembra essere entrato nel mirino di Calciomercato Napoli, con gli azzurri che subito dopo l'ok a Antonio Conte per la panchina si sono messi di nuovo al lavoro per allestire la squadra del prossimo anno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome del calciatore brasiliano figura tra gli obiettivi del club azzurro e di Manna: per la sua duttilità, per la qualità innata da brasiliano, per le potenzialità ancora tutte da esprimere in Europa.

Nato a Rondonópolis, nel 2001, Vanderson si è formato calcisticamente nel Gremio. Fino all'acquisto nel gennaio 2022 del Monaco, che lo paga poco più di 10 milioni di euro. Oggi il valore sembrerebbe raddoppiato: nell'ultimo anno ha giocato 23 partite con 3 gol e un assist in Francia, tutte da esterno destro di centrocampo, una pedina che potrebbe aiutare il 3-5-2 o 3-4-3 che Conte ha in mente per il Napoli.