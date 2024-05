17 gol, una dopo l'altra. Victor Osimhen ripercorre così la stagione appena conclusa con la maglia del Napoli e lo scudetto sul petto.

L'attaccante nigeriano è tornato a farsi notare dai fan: oggi ha pubblicato su Instagram un video che ripercorre tutte le reti segnate nell'ultimo anno tra Serie A e Champions League, una compilation di prodezze da vedere e rivedere nonostante una stagione non esaltante per i risultati di squadra.

A rivederli quei gol, però, è impossibile non pensare al passato, al presente, al futuro. Un futuro che difficilmente sarà ancora in azzurro per Osimhen. Che sia, dunque, l'occasione di un saluto alla piazza? Tanti sono i fan che l'hanno già salutato: «Non ti dimenticheremo mai» e anche «Una leggenda del club». Victor però non ha aggiunto alcuna parola nel copy del video (il messaggio con cui si accompagnano le pubblicazioni social) e non sembra essere nulla più di un assist per il lavoro di un amico.

Sì, perché il montaggio del video in questione è stato realizzato da TIGGZVideo, un profilo social che lavora nel videomaking e realizza le migliori raccolte per i campioni del calcio mondiale. Osimhen ha voluto ringraziarlo (e fare anche la giusta pubblicità) pubblicando quelle immagini dai suoi canali.

Il nigeriano andrà via, sì, ma serve ancora un po' di tempo: lascerà Napoli quando Aurelio De Laurentiis darà l'ok definitivo alla sua cessione e soprattutto quando l'offerta soddisferà le parti. Il Paris Saint Germain è tornato di nuovo in pole, ma non basta a convincere tutte le parti. C'è ancora da aspettare. Poi arriverà anche l'ultimo post social da azurro. Magari con qualche parola in più per un lungo percorso insieme. E un legame da non spezzare.