La situazione di incertezza in casapotrebbe portare nuove pretendenti in casa azzurra già nella prossima sessione di trasferimenti di gennaio. Come può accadere per Piotr Zielinski : secondo quanto riportato dal Daily Mail insarebbero già tre le squadre di Premier che si stanno interessando a lui, preparando l'offerta giusta da presentare al club azzurro.40 milioni di sterline - poco meno di- per assicurarsi subito il polacco, sarebbe questa l'offerta che Liverpool (avversario degli azzurri in Champions che già da diversi anni segue il centrocampista) potrebbero consegnare al Napoli tra poco più di un mese. Zielinski non ha mai firmato il rinnovo, nonostante una trattativa lunga ormai un anno con la società di, e le ultime vicende potrebbero scatenare un'asta tutta inglese per lui.