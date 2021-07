Spalletti-Sarri contro a novembre, il toscano ritrova Roma al 9° turno

Nuova formula per il campionato di Serie A, ma gli incroci restano gli stessi. Soprattutto per Luciano Spalletti e il suo Napoli: l’allenatore toscano, tornato in panchina due anni dopo l’addio all’Inter, incrocerà subito una parte del suo passato: con il Venezia, infatti, Spalletti si era affacciato timidamente in Serie A un ventennio fa. Dopo la prima sosta prevista, ecco il faccia a faccia con la Juventus del ritrovato Allegri, mentre il faccia a faccia del toscano con la Roma arriverà a fine ottobre, nel 9° turno della stagione.

Tempo di derby anche quest’anno: se il Benevento è tornato in Serie B dopo una rocambolesca annata, ecco la Salernitana di Castori per il faccia a faccio tra campane il 31 ottobre. Spalletti ritrova l’ultima sua ex, l’Inter, il 21 novembre, mentre una settimana più tardi arriverà al Maradona la Lazio di un mai dimenticato Maurizio Sarri. La sfida tra toscani si consumerà, al ritorno, a fine febbraio.