Calendario Serie A anticipi e posticipi: Napoli-Lecce domenica alle ore 18

Decisa la data della sfida tra Napoli e Lecce.

Gli azzurri di Francesco Calzona incontreranno i giallorossi di Gotti per l'ultima sfida della loro stagione in posticipo, in una domenica che deciderà le sorti della lotta salvezza e della zona europea della Serie A.

La gara si giocherà alle ore 18 domenica. In contemporanea con Atalanta-Torino, visto che gli azzurri e i granata si giocano il 9° posto che potrebbe valere la Conference League.

Cagliari-Fiorentina già questo giovedì per dare modo alla Viola di godere di qualche giorno di riposo in più in vista della finale di Conference League contro l'Olympiacos.

Tutte domenica sera alle 20.45, invece, le sfide che coinvolgono le squadre in lotta per la salvezza.

Compreso quel Sassuolo che in realtà è già retrocesso.

Questo il calendario:

Cagliari-Fiorentina (giovedì 23 alle 20.45; Dazn)

Genoa-Bologna (venerdì 24 alle 20.45; Dazn/Sky)

Juventus-Monza (sabato 25 alle 18; Dazn)

Milan-Salernitana (sabato 25 alle 20.45; Dazn)

Atalanta-Torino (domenica 26 alle 18; Dazn/Sky)

Napoli-Lecce (domenica 26 alle 18; Dazn)

Empoli-Roma (domenica 26 alle 20.45; Dazn)

Frosinone-Udinese (domenica 26 alle 20.45; Dazn/Sky)

H. Verona-Inter (domenica 26 alle 20.45; Dazn)

Lazio-Sassuolo (domenica 26 alle 20.45; Dazn)