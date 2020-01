LEGGI ANCHE

Non sarà un momento facile per lui, co contratto in scadenza e prestazioni non proprio eccellenti sul campo, ma José Callejon riesce sempre a strappare un sorriso ai tifosi, soprattutto se si tratta di baby fan costretti a letto. Lo spagnolo del Napoli è stato nelle scorse ore in visita all'ospedale Pausilipon-Santobono diper una visita ai bambini napoletani a cui ha fatto da "Befana" portando regali tutti azzurri.Palloni, maglie col numero 7, autografi e selfie. José non si è risparmiato regalando ai piccoli supporters azzurri - ricoverati nei reparti di oncologia ed ematologia - un pomeriggio speciale in collaborazione con. Sempre col sorriso, nonostante le delusioni forti arrivate dal match perso contro l'Inter al San Paolo.