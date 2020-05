LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta per lasciare Napoli dopo sette anni di azzurro, ma, a fine contratto con la società di Aurelio De Laurentiis, resterà uno dei calciatori più importanti nella storia recente del club. A confermare quanto importante sia stata la lunga carriera dell'ala spagnola di Motril, anche José Mourinho, l'allenatore portoghese che ha valorizzato Callejon al Real Madrid.«Al Real avevo una squadra fortissima, ma non mi piace ricordare un calciatore migliore di tutti» ha dettoin una intervista a Marca. «Ognuno in quella rosa aveva un ruolo ben definito, tutti giocavano per la stessa motivazione. Per esempio, ricordo calciatori come Callejon o Granero che non erano titolari in ogni gara ma che erano importanti per noi. Quella squadra meritava di vincere lae il campionato».