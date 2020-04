LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trae la Spagna il terzo gode? Sperano questo in Turchia, soprattutto spera questo il Fenerbahce che il prossimo anno vorrebbe strappare il sì di José Maria Callejon , l'esterno spagnolo in scadena con il Napoli e alla ricerca della prossima destinazione dopo sette stagioni in azzurro. Il club dipotrebbe ancora convincerlo a restare ma dall'estero aumenta la concorrenza.Secondo quanto riportato da Aksam Spor, nelle ultime settimane è anche arrivata l'offerta ufficiale delper José: due anni di contratto a 2,5 milioni di euro annui., che secondo la stampa turca sarebbe contento dell'avventura ai gialloblu, avrebbe però chiesto almenoa stagione per i prossimi due anni.