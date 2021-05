Callejon, ancora tu ma Firenze è un flop dopo gli anni di Napoli

Poche presenze con la Fiorentina, solo sei da titolare e 19 in totale. José Callejon ha giocato poco in maglia viola, un anno in cui è riuscito a trovare poco spazio sia con Prandelli che con Iachini. Accettò l'estate scorsa la proposta della Fiorentina dopo aver concluso l'avventura con il Napoli a scadenza di contratto.

Gli anni d'oro a Napoli, stagioni da grande protagonista: arrivò con Benitez che lo volle fortemente in maglia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati