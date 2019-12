LEGGI ANCHE

Ha scelto di lasciare il Bolivar, la squadra che l'ha consacrato dopo l'inizio di carriera in Spagna, scatenando gli animi dei suoi tifosi che l'hanno eletto a idolo nelle ultime stagioni., fratello gemello di José Maria del Napoli , è diventato protagonista della rete con i saluti ad un piccolo tifoso diventati subito virali.Il gemello di José aveva annunciato l'addio per «motivi familiari» non meglio specificati. Al fischio finale del suo ultimo match con la maglia celeste, il calciatore è stato avvicinato da un baby tifoso delche gli ha chiesto in lacrime di non andar via. Juanmi Callejon l'ha abbracciato, regalandogli poi la maglia.