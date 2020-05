LEGGI ANCHE

Una prima pagina completamente dedicata a lui. Non sarà la prima volta per, ma stavolta la prima pagina ha un sapore particolare.recita la prima di Estadio Deportivo, quotidiano sportivo di riferimento in Andalusia, lì dove l'esterno spagnolo potrebbe finire questa estate dopo sette anni di rapporto colche sembrano ormai finiti.In spagna, infatti, confermano quanto venuto a galla nelle ultime settimane di mercato:è in scadenza e quando la stagione sarà ufficialmente conclusa sarà libero di cercarsi una nuova casa. Il Napoli non gli rinnoverà il contratto, anzi già lavora ai sostituti, e lo spagnolo potrà tornare in patria per chiudere al meglio la carriera.le squadre più accreditate, ma restano interessate a un free agent come lui anche Valencia e Villarreal.