Callejon, messaggi d'amore: «Al Napoli i miei anni migliori»

«Avevo altre offerte, anche da club di Liga, ma alla fine il Granada mi ha convinto» dice José Callejon, esterno offensivo ex Napoli che ha deciso per il ritorno in patria dopo una decade italiana passata tra l'azzurro e Firenze: «Avevo voglia di tornare in Spagna, andare via dieci anni fa è stato complicato» ha spiegato ai microfoni di Cadena Ser.

«Sono arrivato a Napoli grazie a Benitez, con lui ho fatto molto bene per due stagioni, ma in azzurro ho vissuto sette anni fantastici, forse i migliori della mia carriera» ha spiegato Callejon, ancora beniamino dei tifosi a Napoli. «Dopo due anni a Firenze volevo tornare a casa. Ho giocato ad alti livelli, ho giocato in Champions League, Europa League, porto con me un bagaglio di tante esperienze, ora darò il massimo in questa nuova avventura».