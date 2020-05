Sette anni, 336 presenze e 80 gol: questi i numeri di Callejon, fino allo stop per l'emergenza coronavirus, in maglia azzurra, lo spagnolo capace di mantenere un rendimento standard sempre e comunque con qualsiasi allenatore. Arrivò dal Real Madrid nell'estate 2013, fu Benitez che lo volle fortemente a Napoli, si è confermato con Sarri e ha fatto bene con Ancelotti e Gattuso.



Ora l'avventura dello spagnolo in azzurro è da considerare al capolinea. In scadenza di contratto al 30 giugno, sul rinnovo è tutto fermo da tempo, non ci sono stati più incontri con il suo agente Quilon: i segnali sono sempre più quelli di un suo addio al termine della stagione, a meno di colpi di scena dell'ultima ora (ci sarebbe ancora un mese di tempo). Per Callejon che a febbraio compirà 34 anni, probabile il ritorno in Spagna, Valencia e Siviglia in testa alla corsa per assicurarsi l'esterno d'attacco che riesce a ricoprire più ruoli e ha nella duttilità una delle sue migliori qualità. Un tuttofare, grande senso tattico, fluidità di corsa e straordinaria professionalità, uno stakanovista. Josè in sette anni con il Napoli ha fatto parlare il campo, lo spagnolo di poche parole fuori e che non ama troppo la luce dei riflettori. Ma intanto, come tutti gli altri azzurri, non vede l'ora che arrivi l'ok per la ripresa del campionato, in modo da poter cominciare a correre sul campo. Già perché Callejon giocherà al massimo, come sempre, le ultime 12 partite di campionato che potrebbero essere le ultime per lui in maglia azzurra: lo spagnolo si ripresentò in gran forma alla ripresa degli allenamenti individuali a Castel Volturno, anche grazie al lavoro atletico svolto a casa nel periodo di quarantena. Un addio che proseguirebbe il processo di rinnovamento già cominciato dal Napoli a gennaio con gli acquisti del giovane difensore Rrahmani dal Verona e di Petagna dalla Spal. Tra i movimenti in entrata e in uscita si abbasserà infatti l'età media del gruppo azzurro nella prossima stagione: Allan e Koulibaly potrebbero infatti partire nel caso arrivassero offerte ritenute adeguate dal Napoli e si profila sempre più l'addio del centravanti polacco Milik che ha il contratto in scadenza tra un anno ma il cui rinnovo è fermo da tempo (Juve, Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal sono pronte all'assalto), e anche il terzino algerino Ghoulam è tra i possibili partenti.



Il club azzurro da tempo sta sondando diversi profili, anche se la priorità del prossimo mercato sarà rappresentata dai rinnovi, poi si valuteranno le possibili cessioni prima di piazzare altri colpi in entrata. La partenza di Callejon libererà una casella nel ruolo di esterno che andrà colmata anche se in organico ci sono già Insigne, Lozano e Politano (acquistato a gennaio) e Ounas che torna al Napoli, visto che il Nizza non ha fatto scattare l'opzione di riscatto per l'attaccante franco-algerino. Seguiti diversi esterni, da tempo sotto osservazione del club azzurro il brasiliano Everton del Gremio, 24 anni, uno dei protagonisti con la nazionale verdeoro nell'ultima coppa America vinta nel 2019: fu il capocannoniere con 3 reti. Secondo Globe Esporte, il Gremio lo valuta 30 milioni e oltre al Napoli sono interessate a lui anche l'Everton di Ancelotti e il Borussia Dortmund. In Europa sotto osservazione Rashica del Werder Brema, in campo ieri contro il Friburgo in Bundesliga: nazionale kosovaro, 23 anni, è un altro di quei profili giovani monitorati dal direttore sportivo Giuntoli che però piace anche ad altri club e in maniera particolare al Lipsia. Sotto osservazione da tempo Boga del Sassuolo, francese naturalizzato ivoriano, tecnico e veloce: su di lui in questa fase si sta muovendo con insistenza il Milan. Oltre agli esterni di attacco monitorati anche i centravanti, vista la posizione in bilico di Mertens: tra questi Azmoun, iraniano dello Zenit San Pietroburgo che però è un extracomunitario (come Everton) e per poterlo acquistarlo il Napoli dovrebbe liberare una casella di questo tipo in organico con una cessione. Seguito anche Osimhen, vent'anni, attaccante della nazionale nigeriana in forza al Lilla. © RIPRODUZIONE RISERVATA