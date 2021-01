La trasferta a Napoli è l'occasione giusta per ritrovare la squadra in cui hai giocato per sette lunghi anni, così come la città in cui hai vissuto e in cui sono nate le figlie di José Maria Callejon, lo spagnolo che oggi era al Maradona con addosso la maglia della Fiorentina.

La gara del ricordo per Callejon, che ha salutato tanti vecchi amici, compagni di squadra e un ambiente che non l'hanno di certo dimenticato. Dopo la gara lo scatto anche con lo staff medico del Napoli che Callejon ha conosciuto bene nei sette anni di permanenza in azzurro.

