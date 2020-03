LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:58

Il ritorno in patria non è così lontano, ma ilci proverà fino alla fine a trattenere in azzurro José Callejon , come fatto dal club dicon Mertens, convinto alla permanenza. Lo spagnolo ha rifiutato l'ultima offerta azzurra, ma quando l'emergenzasarà passata lo staff napoletano potrebbe presentare al suo entourage una nuova proposta per giocare ogni carta.Dalla Spagna, intanti, Plaza Deportiva fa sapere che in fila per José si è messo ora anche il Valencia: il club non si è ancora mosso ufficialmente perma lo guarda con molto interesse e aspetta di capire come finirà il tira e molla con il Napoli e soprattutto se si potrà abbassare lo stipendio attuale, visto che ipercepiti oggi restano una cifra importante. Sulle tracce dell'esterno azzurro c'è anche il, l'altro club che vorrebbe riportare in Liga il calciatore a fine stagione.