Il Valencia segue, Callejon segue il, ma in questo momento nessuna delle parti fa la prima mossa. a riportarlo in Spagna è SuperDeporte, portale molto vicino alle cose dei valenciani, che certifica l'interesse del club spagnolo per l'azzurro esterno ma conferma anche che all'indirizzo di José offerte reali non ne sono arrivate.La pandemia e lo stop ai campionati hanno portato tanta incertezza in ogni club, non ne è esente ilche sa bene di poter arrivare aa parametro zero ma sa anche che a Napoli lo spagonolo guadagna un ingaggio importante e non rinuncerà rientrando in patria. Sarà Callejon a scegliere il suo futuro e se avesse fretta, insomma, non saràla destinazione, con gli spagnoli che vogliono decidere il mercato a fine stagione. In pressing, invece, sembra esserci ilche al momento potrebbe essere la prima spagnola per il futuro di Callejon.