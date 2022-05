Napoli, Cambiaso è un'occasione: «Tutti vogliono giocare in azzurro»

Tra gli esterni più interessanti del campionato appena concluso c'è anche Andrea Cambiaso, mancino del Genoa appena retrocesso che ha saputo però mettersi in mostra in più di un ruolo con la squadra di Blessin. «Ha fatto molto bene a Genova, ci sono tante squadre italiane e europee che gli hanno messo gli occhi su di lui. Napoli? A tutti intesserebbe giocare in azzurro, per ora ha un contratto col Genoa e bisogna parlare con il club rossoblù» le parole del suo agente Giovanni Bia.

Ma che mercato sarà quello che ci aspetta quest'estate? «Sarà un altro mercato al ribasso, purtroppo stiamo perdendo smalto, molti giocatori preferiscono giocare in altri campionati piuttosto che venire a giocare da noi» ha aggiunto l'agente a Radio Kiss Kiss. «Negli ultimi anni il nostro campionato è scaduto, l’Inter e la Juve devono vendere prima di comprare. Tutte le squadre devono fare i conti con i bilanci».