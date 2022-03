Napoli, Cambiaso è un obiettivo? «Giuntoli lo insegue già da anni»

Quello di Andrea Cambiaso potrebbe essere di sicuro un profilo interessante nella prossima estate di mercato. L'esterno del Genoa sta facendo benissimo in rossoblu nonostante una stagione non esaltante per il Grifone, e anche al Napoli piace. «Vedremo a giugno così succederà. Giuntoli l'aveva già cercato anni fa ma non riuscì a prenderlo e andò all'Empoli» ha detto il suo agente Giovanni Bia.

«Cambiaso è attenzionato da tante squadre, ci sarà da valutare con il club cosa è meglio per tutti. Lui è a scadenza 2023, vediamo cosa succede a fine anno» ha continuato Bia a Radio Marte. «La proprietà è straniera, forse hanno visioni diverse da quelle che abbiamo noi. Di sicuro per ora Cambiaso vuole salvare il Genoa, tutto il resto verrà dopo». Un calciatore che può fare comodo anche alla nazionale. «So che è molto seguito, quindi credo che della nuova selezione lui ne debba far parte. Ha prospettive e qualità, l'Italia ha bisogno di giocatori così».