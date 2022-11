Camerun, Anguissa non si arrende: «Continuiamo a lottare»

Non è ancora finita (matematicamente) ma per il Camerun di Zambo Anguissa il sogno di passare agli ottavi del Mondiale in Qatar sembra poter svanire presto. Dopo il pareggio in rimonta di oggi contro la Serbia, infatti, ai camerunesi servirebbe una vittoria contro il Brasile nell'ultimo turno per poter sperare di passare il turno: «Sono orgoglioso di questa squadra, continuiamo a lottare», ha scritto il centrocampista del Napoli ai tifosi sui social.