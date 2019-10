© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli azzurri tornano subito al lavoro ma la felicità per la gara vinta a Salisburgo segue l'onda lunga anche in rete. Tanti i calciatori del Napoli che hanno voluto celebrare la vittoria alla, pronti a regalare un nuovo sorriso ai tifosi. «Non era facile: tre punti importanti», ha scritto, che ieri per l'occasione aveva accanto l'esordiente Luperto: «Contento per l'esordio in Champions ma soprattutto per aver contribuito a questa importante vittoria di squadra! Avanti così, cuore e grinta».Ancora una gara a sinistra per, capace però di ben figurare anche in austria. «Che serata incredibile! Non molliamo mai!!!» ha scritto il terzino del Napoli. Milik fa i complimenti al compagno Mertens, che ha raggiunto e superato Maradona, mentre il subentrato Llorente esulta con la squadra: «Vittoria importantissima,+3 punti ! Avanti così!». Decisiva la rete di Lorenzo Insigne, che si è concesso ai fan sui social: «Grinta e Cuore, tutti insieme!» l'urlo del capitano azzurro.