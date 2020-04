LEGGI ANCHE

Come sarà il calcio quando ripartirà? Se lo chiedono leghe e federazioni di tutta, e anche molti tifosi. A dare una parziale, inquietante risposta è un infettivologo spagnolo in prima linea in queste ore nella lotta di Madrid contro il coronavirus: «Non aprite ilprima del prossimo autunno», dice, infettivologo ricercatore presso l'ospedaledi Badalona, in Catalogna Mijà, intervistato dalla Radio Rac1. E si parla dello stadiodove ildovrà giocare la gara di ritorno degli ottavi diLeague controe compagni.Ha insistito sul mantenimento di «misure di distanza sociale», perchè come sottolineano molti esperti finchè non si troverà un vaccino o cure mediche certificate la priorità è evitare la ripartenza della pandemia. Per questo, il ragionamento dell'infettivologo, luoghi come lo stadio simbolo del, con i suo 100 mila posti, è una potenziale polveriera di contagi. E rischia di rimanere chiuso, anche con 22 giocatori in campo, a lungo.