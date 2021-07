Italia campione, il messaggio di ADL: «Una Vittoria straordinaria»

«Grazie a Mancini, ai suoi collaboratori e a tutti i calciatori della rosa per la straordinaria vittoria agli Europei». Questo il messaggio di Aurelio De Laurentiis il giorno dopo la vittoria dell'Europeo. «Non era facile imporsi a Wembley contro l’Inghilterra. Una serata di grande gioia per tutto il Paese. Complimenti!».

