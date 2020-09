Campionato dei medici, Napoli in finale

Saranno le squadre di Lecce e Napoli a disputare la finale del diciottesimo campionato nazionale di calcio riservato ai medici. Appuntamento all'Heffort Sport Village di Parabita (Lecce) venerdì 4 settembre alle ore 17. I giallorossi allenati da Enzo Russo hanno battuto per 5-2 Melito Porto Salvo con una doppietta di Ruggieri e i gol di De Santis, Liccardi e Martina; per i reggini doppietta di Ranieri. Il Napoli invece si è sbarazzato di Taranto vincendo per 5-1: doppiette di Scarano e Rapicano e poi Caserta per i campani; gol della bandiera di Mansueto per i pugliesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA