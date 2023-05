Successo di pubblico alla Canottieri per «Campioni per sempre» di Coppola

Successo di pubblico per la presentazione del libro di Gianfranco Coppola «Campioni per sempre» (edizioni LeVarie) dedicato al terzo scudetto del Napoli, con interviste a protagonisti dei due primi titoli che parlano dei loro «eredi». Al tavolo dei relatori, oltre al presidente del club giallorosso Giancarlo Bracale e al giornalista Marco Lobasso, l'arcivescovo emerito Crescenzio Sepe, che ha curato la prefazione del libro (l'incasso sarà devoluto all'associazione di beneficenza «Casa di Tonia»).

Prima della presentazione, un applauso in ricordo di Alfonso Buonocore detto Fofò, il campione di pallanuoto e nuoto del circolo giallorosso scomparso nella scorsa settimana. Nel suo intervento l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha confermato che domenica 4 giugno sarà a Buenos Aires per rendere omaggio a Maradona nel cimitero del Jardin Bella Vista, dove è sepolto dal 26 novembre 2020.

In sala, tra gli altri, c'erano gli ex campioni d'Italia Bruscolotti e Volpecina e altri due grandi ex, Cané e Montefusco.