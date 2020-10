A partire da lunedì 12 ottobre alle 11.30 riparte Mattina 9, il format prodotto dalla REC Communication in onda sull’emittente Canale 9 - 7 Gold dell’editrice Carolina Visone diretta da Vincenzo Coppola (canale numero 10 del digitale terrestre).

Mattina 9 torna in studio, dopo le puntate in smartworking della scorsa edizione, con la conduzione di Mariù Adamo, la regia di Giada De Gregorio e tante novità. Un'attenzione particolare sarà dedicata al comparto sanitario con aggiornamenti costanti sul Coronavirus, ma anche tanti approfondimenti sulle difficili sfide dell'economia e sulle vicende del Napoli, che nella prossima settimana si preparerà per tornare in campo sabato 17 al San Paolo contro l'Atalanta.

Ultimo aggiornamento: 19:05

