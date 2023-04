Cannavaro e Ibrahimovic, quella volta in Vespa insieme: «È innamorato di Napoli»

Zlatan Ibrahimovic e il Napoli si sono visti solo da avversari negli ultimi anni, ma qualche stagione fa il gigante svedese fu davvero a un passo dal vestire la maglia azzurra. «De Laurentiis voleva davvero portarlo a Napoli, poi arrivò Gattuso e si fermò quella trattativa» ha ricordato anche Fabio Cannavaro, napoletano e grande amico di Ibra.

Ai microfoni di Dazn, l'ex difensore di Napoli e Nazionale italiana ha svelato anche il retroscena di un giro su due ruote con lo svedese: «Ibra è venuto davvero con me in Vespa a Napoli. Ci siamo fatti un giro e apprezzò molto. Zlatan è innamorato della città, ma l’ha sempre detto. E forse c’è per lui anche un po’ di rammarico per non essere riuscito a giocare al Maradona con la maglia azzurra».