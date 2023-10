Gli aerei passano di continuo. Perché lo stadio Iorio di Casalnuovo è a pochi chilometri dall'aeroporto di Capodichino. Ma in campo non vola una mosca. Nessuno alza gli occhi verso il cielo. Tutti sono concentrati sul pallone e ascoltano solo le direttive dell'allenatore Raffaele Esposito. Durante l'allenamento si provano gli schemi, i movimenti per la prossima partita e non si fanno prigionieri: palla o gamba. Anche se il compagno (avversario in quel momento) porta un nome importante dietro la maglia. Andrea Cannavaro ha 19 anni e da 19 anni vive con quell'etichetta appiccicata dietro le spalle.

«Ma non mi faccio condizionare dal cognome perché attorno ho persone che mi danno i consigli giusti. Anche i compagni mi fanno capire che io sono io e devo pensare solo a me stesso come Andrea Cannavaro, non il figlio di». Suo papà si chiama Fabio e non ha bisogno nemmeno di presentazioni. Campione del mondo e Pallone d'oro nel 2006, scudetti, coppe, titoli, fama e gloria. Andrea porta i capelli lunghi proprio come faceva suo padre ai tempi del Parma. Durante l'allenamento li tiene in ordine con una fascetta che sa molto di anni 90, quando a comandare la difesa c'era un altro Cannavaro, quello che dopo il Mondiale del 2006 è diventato Kannavaro, con la K. «Io non sono ancora così, ma l'obiettivo è diventare il nuovo Cannavaro».

Difensore centrale come papà, ma la prima cosa che balza all'occhio è la determinazione di un ragazzo che sa di non aver fatto ancora niente e che quel cognome deve diventare uno stimolo a fare meglio e non un alibi a fare meno. «Quando ho iniziato a giocare a calcio quel cognome mi faceva un po' paura: entravo in campo e sapevo di dover fare per forza bene perché sarei stato giudicato. Crescendo l'ho preso come una motivazione in più, ho cambiato il punto di vista e mi ha dato una mano nei momenti di difficoltà». E dovendo chiedere un aiutino alla genetica sa bene cosa vorrebbe ereditare dal padre. «Le testa e la forza di avere sempre la lucidità in ogni momento. Me lo dice sempre: la forza di un calciatore non viene dai piedi ma dalla testa, quella fa la differenza». E visto che ora è lui il calciatore in famiglia viene quasi naturale immaginarsi una squadra con papà Fabio in panchina e Andrea in campo. «No dai», ride. «Già ce l'ho a casa», e il sorriso si allarga ancora un po'.

«Rispetti sempre un padre e lo ammiri, ma come allenatore sarebbe tosta perché martellava in campo e martella in panchina». Una cosa è certa: «In bici non posso stargli dietro, va troppo forte. Ha compiuto 50 anni, ma se ne sente la metà. Anche per questo lo ammiro molto, sembra quasi più atleta di prima. A volte, dopo gli allenamenti, sto sul divano e mi sento morto, lui torna da 200 chilometri in bici e sta una bellezza. L'ho detto: è tutta una questione di testa». Andrea Cannavaro non ha paura di essere il figlio di Fabio, sta facendo la gavetta in serie D con il Real Casalnuovo dove indossa la maglia numero 55 («Ma ero indeciso con la 28 di zio Paolo»), in allenamento marca Reginaldo («A 40 anni va ancora forte»), sì quello stesso che papà Fabio marcava in serie A, ha vissuto in Cina («Stanno avanti decenni») e ridendo aggiunge: «Parlo meglio l'inglese dell'italiano». Dopo l'esperienza del 2021 nelle giovanili della Lazio è tornato a Napoli dove vive con i suoi genitori («La più gelosa di casa è mia sorella più grande, mi protegge») e ogni domenica butta un occhio verso la tribuna. «Papà non è ancora venuto a vedermi giocare. Ma quando verrà non voglio saperlo, voglio scoprirlo. Devo giocare senza pensieri».