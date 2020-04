LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11:14

«Ho iniziato ad allenare da cinque anni e sogno di allenare un giorno una grande squadra, ilè una di queste». Così Fabio Cannavaro ha raccontato i suoi sogni da allenatore a Sportmediaset. L'ex azzurro si racconta prima di ricominciare il campionato in. «Ho avuto la fortuna di avere i migliori allenatori degli ultimi cinquant'anni e da ognuno di loro spero di aver preso qualcosa e spero che il giorno che deciderò di tornare in Europa sarò pronto».Tornando dove tutto è cominciato. «Napoli mi è sempre mancata, sono andato via a 21 anni ma sono rimasto sempre molto legato. Ho vissuto in tante città del mondo, ma resterò a vivere a Napoli, da piccolo sognavo di diventare un simbolo della squadra» ha confessato l'ex azzurro. Parole d'elogio anche per l'ex compagno Gattuso che oggi siede proprio sulla panchina napoletana: «Il Milan ha sbagliato, purtroppo non l'hanno capito, Rino è preparato, ti dà fiducia, fa giocare bene e quindi merita la fiducia del Napoli».