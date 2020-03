LEGGI ANCHE

La sconfitta di domenica neldi Spagna contro il Real ha lasciato scorie importanti in casa Barcellona. Nell'occhio del ciclone delle ultime ore ci è finito lo storico vice di, Eder Sarabia, pizzicato dalle telecamere di mentre rimproverava aspramente i giocatori blaugrana per gli errori commessi contro i blancos. Tante le offese pesanti che sarebbero state rivolte a Griezmann e il resto della squadra, una situazione che avrebbe movimentato ancor di più le acque in casa Barcellona nelle ultime ore.La squadra che dovrà incontrare il Napoli tra due settimane deve vedersela anche con il caso legato a, il terzino sinistro che ha giocato nelle ultime gare con la mano sinistra fasciata. Secondo quanto riportato da Catalunya Ràdio, l'incidente del terzino sarebbe avvenuto sui Go-kart, vietati dal regolamento interno, una situazione spiacevole che ha alterato ancor di più gli animi.