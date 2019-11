Un pomeriggio di passione, l'ennesimo dietro la squadra del cuore. I napoletani - almeno in parte - ritrovano il Napoli in un allenamento al San Paolo che arriva forse nel momento peggiore. «Hanno sbagliato tutti questi calciatori già martedì, non possono dire no così ad un ritiro deciso dalla società», l'umore all'esterno dello stadio di Fuorigrotta non è di certo dei migliori.

LEGGI ANCHE Napoli, una lunga giornata di caos: ecco cosa accadrà con Ancelotti

Qualche centinaio assiste all'allenamento diretto da Carlo Ancelotti, ma prima durante la contestazione è stata chiara. «Devono rispettare noi e la nostra passione, la nostra maglia. Tutto dipende dai risultati, è vero, ma si può ancora trovare una soluzione e ripartire».



© RIPRODUZIONE RISERVATA