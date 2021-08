Caos Petagna, la verità di Ferrero: «Vuole venire alla Sampdoria»

Andrea Petagna è ormai un caso, così come il suo passaggio - ad ora mancato - alla Sampdoria. «Ho letto che starei facendo a stracci con De Laurentiis: non è vero. Semplicemente l'operazione per Petagna, secondo quanto mi dicono i miei direttori, ha subito un rallentamento» ha detto Ferrero a Sky Sport.

LEGGI ANCHE Ounas, la pista Milan non tramonta: il Napoli chiede tanto per l'algerino

«Petagna vuole venire con noi, c'erano tutti gli accordi ma la cosa che mi fa dispicere e che l'affare non si sta finalizzando» ha continuato il patron della Samp. «Aurelio è grande presidente e grande amico mio ma qualcosa si è fermato. Abbiamo mandato i documenti da firmare ma non sono rientrati. Ho letto notizie che mi volevano furioso, ma stiamo aspettando De Laurentiis: se lui decide di darcelo, lo prendiamo. Se ha alte pretese che se lo tenesse».