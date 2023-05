Da Napoli a Capri: Kim Min-Jae, Lobotka e Rrahmani in vacanza sull'isola azzurra

Capri l’isola dei calciatori. Il fascino che irradia Capri si sparge sempre più a largo raggio nel mondo dei divi degli stadi che appena possono salgono suvelocissimi motoscafi privati anche per poche ore dedicate a visitare l’isola azzurra. Ieri, con le compagne al seguito, i giocatori del Napoli Amir Rrhamani e Stanislav Lobotka sono arrivati a Capri e hanno soggiornato al Grand Hotel Quisisana con l’immancabile tappa serale all’Anema e Core, accolti da Gianluigi Lembo patron del locale.

Oggi pomeriggio un altro blitz di poche ore con la famiglia per Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano prelevato da un Itama al molo di Mergellina. Look sportivo, il difensore azzurro è sbarcato sul borgo marinaro di Capri per poi salire in piazzetta giusto in tempo per salutare gli amici in partenza per Napoli e riprendere gli allenamenti in attesa della partita di domenica Bologna-Napoli.