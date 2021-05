Capri, relax dopo la vittoria per Lozano in versione familiare

Cominciano ad intravedersi in Piazzetta, anche se in numero ridotto, i primi turisti stranieri. Oggi però c’era Hirving Lozano con cappellino e mascherina, un relax dovuto con suo padre e la sua famigliola guadagnato dopo la partita di ieri del Napoli vinta per 5-1 contro l’Udinese assicurandosi un buon posizionamento in classifica.

L’attaccante messicano dopo una breve passeggiata in una Capri grigia e senza sola ha sostato in Piazzetta al Bar Tiberio dove è stato riconosciuto dal proprietario Francesco Pisanzio, gran tifoso del Napoli che gli ha chiesto una foto ricordo ed il campione non si è sottratto al flash del fotografo.

Vista la giornata uggiosa dopo un breve tour nel centro storico e dei vicoletti della Piazzetta Lozano ha preferito tornare al Bar Tiberio dove è rimasto sino all’ora della partenza.