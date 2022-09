Careca al murale di Maradona, l'abbraccio dei Quartieri spagnoli

È stato accolto tra i cori di «Carè Carè Carè tira la bomba tira la bomba» con le persone affacciate ai balconi e lunghi applausi. E Antonio Careca, in visita a Montecalvario al murale di Diego Armando Maradona visibilmente commosso, non si è sottratto a selfie e foto anzitutto con Antonio Esposito detto Bostik creatore de La Bodega de Dios. E ha omaggiato «il suo eterno amico» come ha scritto sulla sciarpa proprio posizionando questo suo cimelio nella vetrina celebrativa a lui dedicata.

Per Careca una tela che lo raffigura con Maradona, realizzata dall'artista argentino Juan Pablo Gimenez. Alla fine un altro corso ha salutato Careca, quello «Diegooo Diegooo» e il caffè napoletano a La Bodega.