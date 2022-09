Careca torna a Napoli: selfie e autografi in trattoria

Non gioca più in maglia azzurra ormai da un bel po' di anni, ma il legame tra Napoli e Brasile non si interrompe mai. Lo sa bene Antonio Careca, ex storico bomber della squadra azzurra, tornato in città in questi giorni e protagonista di una accoglienza da brividi alla Trattoria Antonio La Trippa, nel centro città, che ha poi condiviso le immagini della serata sui social.