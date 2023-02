Napoli da scudetto, Careca: «Osimhen è incredibile, ha fatto un gol alla Pelé»

Da un attaccante all’altro. Antonio Careca, che è a Napoli per il programma televisivo Legends si sta godendo la squadra che sta provando a replicare la sua impresa nel 1990.

Domenica era allo stadio e ha visto la prodezza di Osimhen contro la Roma. «Mi fermano per strada e mi dicono che ha fatto un gol alla Careca. Ma invece no! Ha fatto un gol alla Pelé. Una giocata incredibile».

Ma non solo. «Mi sembra che la squadra sia sulla strada giusta per vincere lo scudetto. È un sogno che si può realizzare, e perché no: si può pensare anche alla Champions. Merito anche di Spalletti che è un grande allenatore: secondo me potrebbe essere adatto anche per la Nazionale».