Casale al Napoli, c'è il primo ok: «E Di Lorenzo andrebbe venduto»

Il grande assente dell'ultimo Verona-Napoli è stato senza dubbi Nicolò Casale, il 24enne difensore dell'Hellas che piace anche agli azzurri in vista del prossimo anno. «Se il Napoli dovesse chiederlo sarei sempre propenso perché è una società che sa fare calcio, resta fedele agli impegni e ci sono persone serie» ha detto a Radio Mario Giuffredi, agente del difensore veronese.

«Negli anni si è visto che prendendo tre o quattro calciatori il Napoli ha sempre fatto squadre importanti. Prima bisogna avere competenze ed idee chiare» ha aggiunto l'agente parlando del prossimo mercato estivo. Tra i suoi assistiti anche Giovanni Di Lorenzo, terzino azzurro. «Di Lorenzo ha 29 anni, se arriva un’opportunità importante per il calciatore e per il Napoli bisogna prenderla in considerazione quest'estate. I presidenti fanno bene a essere orientati verso la cessione quando arriva un’offerta buona. Poi De Laurentiis fa quello che vuole».