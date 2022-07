Casale e Maximiano: così Sarri scippa due acquisti al Napoli

Un doppio colpo che è anche un doppio scippo: la Lazio è pronta a chiudere due acquisti, quello di Nicolò Casale e quello di Luis Maximiano. Due calciatori che hanno ricevuto il placet di Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli che si ritroverà a gestirli in biancoceleste il prossimo anno dopo averli strappati sul mercato proprio al suo ex club.

Il Napoli ha seguito Casale molto da vicino nelle ultime settimane dopo averlo visionato nell'ultima stagione. Il centrale poteva essere il quarto difensore del pacchetto di Spalletti ma alla fine il Verona non era disposto ad aspettare le tempistiche degli azzurri, che vireranno su Odegard se il Brighton abbasserà le richieste. Il portiere portoghese, invece, era un'occasione di mercato dopo la retrocessione del Granada, ma la riconferma di Meret porterà Giuntoli a cercare un profilo diverso per la porta.