Il disastro di Ischia colpisce anche i calciatori ed ex calciatori del Napoli, come nel caso di Faouzi Ghoulam. L'ex terzino azzurro ha infatti mostrato sui social tutta la sua vicinanza: «Forza Ischia». L'algerino conosce molto bene l'isola napoletana su cui ha trascorso diverse estati in famiglia e con l'amico Koulibaly negli anni passati.