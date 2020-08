Primavera Napoli, salta Riolfo e ora in pole c'è Emmanuel Cascione

Dopo la rinuncia di Giancarlo Riolfo ad allenare la Primavera del Napoli, spunta la candidatura del 37enne tecnico Emmanuel Cascione per la panchina degli azzurrini, retrocessi nel torneo Primavera-2. Cascione è legato al Napoli perché suo padre Armando è cresciuto nel vivaio azzurro alla fine degli anni '70, debuttando in prima squadra nel campionato '80-'81, quando la formazione guidata in campo da Ruud Krol sfiorò lo scudetto. Emmanuel Cascione ha allenato nello scorso campionato il Cattolica in Serie D. Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA