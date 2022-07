Caso Mertens, parla De Laurentiis: «Ha rifiutato 2,4 milioni di ingaggio»

Che fine ha fatto Dries Mertens? È questa la domanda che tanti tifosi del Napoli si fanno in questi giorni. Un rapporto, quello di Dries con il Napoli, che sta per finire, almeno sentendo le parole di Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro, intercettato da un tifoso, ha spiegato la situazione. «Gli ho offerto 1.8 milioni, poi 2.4 per un anno e ha sempre rifiutato» ha spiegato ADL in un video diventato virale in rete.