A due anni di distanza, ilha vinto la causa contro gli inglesi del Watford per la situazione relativa a Camilo Zuniga , terzino colombiano che ha vestito la maglia azzurra. Secondo il verdetto del “Players’ Status Committee” Zuniga è stato considerato trasferito a titolo definitivo dal club azzurro al Watford per l’intera stagione 2017/18, nonostante le ritrosie degli inglesi. Il Watford, dunque, è stato costretto a farsi carico anche dell’intero ingaggio del giocatore sino al 30 giugno 2018.Il club di, che aveva stabilito il raggiungimento di 12 presenze in quella stagione come limite minimo per la cessione automatica del calciatore (, al 30 giugno 2017, aveva maturato 11 presenze in Premier League e 2 nel campionato Under 23), potrà così risparmiare oltre 3 milioni di euro di ingaggio che avrebbe altrimenti dovuto riconoscere al calciatore colombiano.