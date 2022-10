Caro Cassano, ha ragione Ferrara: Maradona non ti avrebbe mai voluto

Antonio Cassano è definito “testa di” anche da se stesso. Ammette di non aver fatto tutto quello che avrebbe voluto e potuto nella sua carriera a causa del suo carattere. Sicuramente non avrebbe potuto giocare nel Napoli di Maradona, ha ragione Ciro Ferrara, uno dei campioni del Napoli che ha risposto con durezza all'ex Fantantonio che aveva definito “scappati di casa” i compagni di Diego nelle squadre dei due scudetti. E, con la sua nota ironia, si è firmato nel post sui social dedicato a Cassano “nu scappato 'e casa”.

Cassano non avrebbe mai potuto far parte della squadra di Maradona. Non sarebbe bastato il suo straordinario talento: ci voleva il rispetto per lo spogliatoio, sacro per Diego, infatti mai criticato da nessun compagno e da nessun avversario. Ferrara ha invitato al silenzio sulla questione degli scudetti e degli “scappati di casa” il più grande incompiuto del calcio italiano, un calciatore che aveva grandi piedi e pochissima testa e che pensa di poter continuare a stupire con le sue cassanate anche adesso che non è più su un campo di calcio.