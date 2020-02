LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono tornato al mio livello e voglio dare ancora di più per l'Atalanta e per l'Europeo». Timothy Castagne non si nasconde e sa che questa stagione può riservare ancora tante soddisfazioni, tra la Champions League da giocare da protagonista e il sogno di andare all'con la nazionale belga la prossima estate. Su di lui, però, già sono accesi da tempo i riflettori del mercato.«In questo momento non penso al mercato» ha detto in un'intervista a Proximus Sport. «La mia testa è focalizzata sulla stagione in corso con l', poi penserò al da farsi. Se dovessimo andare infarò delle valutazioni di conseguenza, ma ad ora non ci penso». Tanti i club che sono interessati a lui anche all'estero. «Non so nemmeno chi mi cerchi. La Premier League? Mi piace. Chiaro che se dovessero bussare alla porta Napoli , che sono grandi club, sarebbe difficile rifiutarle».