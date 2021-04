Cattelan fa impazzire i tifosi del Napoli: selfie alla brace con la maglia azzurra

A prendersi la scena in una domenica di calcio senza Napoli - la squadra di Gattuso sarà in campo a Torino domani pomeriggio - ci ha pensato Alessandro Cattelan, volto di Sky che si è mostrato sui social alla brace del 25 aprile con una maglia del club azzurro degli anni '90. A commentare tanti vip tifosi azzurri come Salvatore Esposito e Marco D'Amore, volti di Gomorra e suoi amici: «Maglietta da Oscar».