Da Cavani a Lavezzi e Higuain: quante cessioni record per il Napoli

L'ultimo a lasciare il Napoli è stato Kalidou Koulibay. Dalla sua cessione il club azzurro ha incassato 40 milioni di euro, cifra quasi record che va ad aggiungersi a quelle che sono arrivate negli ultimi anni. Il più grande colpo in uscita per il Napoli è stato quello legato al passaggio di Higuain alla Juventus. Correva l'anno 2016 e il club bianconero ha versato 90 milioni nelle casse del Napoli pagando l'intera cifra prevista dalla clausola rescissoria dell'argentino.

Prima di Higuain, la cessione più ricca era stata quella del 2013 con Cavani. Altro attaccante, altra clausola: questa volta da 64,5 milioni di euro, pagata interamente dagli sceicchi del Psg. Meno ricca, ma altrettanto imporante, l'operazione che nel 2018 ha portato Jorginho al Chelsea e 57 milioni nelle casse del Napoli. Dopo questi tre colpi da podio, si piazza la cessione di Koulibaly, che con due acquisti (KK e Jorginho) ha versato all club azzurro 97 milioni di euro in 4 anni.

30, invece, sono stati i milioni incassati per Lavezzi nell'estate 2013, poco meno di 7 in più rispetto a quelli che l'Everton ha sborsato nel 2020 per ridare Allan a Carlo Ancelotti.

Ci sono poi i grandi misteri del mercato: Verdi, Inglese e Diawara, ceduti rispettivamente per 22, 21,8 e 21 milioni a Torino, Parma e Roma senza aver mai lasciato ricordi memorabili con la maglia azzurra.

Al decimo posto in questa classifica sui generis delle grandi cessioni in casa Napoli, si piazza il passaggio di Hamsik al Dalian nell'inverno 2019. Il club cinese, infatti, ha versao 20 milioni per assicurarsi lo slovacco a pochi mesi dalla fine del suo contratto in azzurro.